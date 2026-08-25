30 Ağustos 2026 Pazar: Tam Gün Resmi Tatil

30 Ağustos Zafer Bayramı, 2026 yılında Pazar gününe denk geliyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre bu gün tam gün resmi tatil. Bu kapsamda kamu kurumları, bankalar ve resmi daireler kapalı olacak.

29 Ağustos Cumartesi gününün yarım gün tatil olup olmadığı merak ediliyor. Mevzuatta bu tarihte herhangi bir yarım gün tatil bulunmuyor. Sadece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi olan 28 Ekim öğleden sonra yarım gün tatil uygulanıyor.

2026'da kalan resmi tatiller ise şöyle: 30 Ağustos Zafer Bayramı, 28 Ekim yarım gün ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı.

Kaynak: Haber Merkezi