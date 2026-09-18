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25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı

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25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı
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Adaylar PMYO mülakat sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Polis Akademisi'nden henüz bir tarih bilgisi gelmedi.

25. Dönem PMYO sözlü sınavları tamamlandı. Adaylar sonuçlara ulaşmak istiyor. En çok sorulan soru ise "PMYO sonuçları açıklandı mı, mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?" oluyor.

18 Eylül 2026 Cuma itibarıyla Polis Akademisi'nden sonuç tarihine dair bir bilgilendirme gelmedi. Beklenti, sonuçların bu hafta ilan edileceği yönünde. Bugün açıklanmazsa gözler pazartesi gününe çevrilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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