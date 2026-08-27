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2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT Sınav Tarihleri Belli Oldu

2026 KPSS Ortaöğretim ve DHBT Sınav Tarihleri Belli Oldu
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2026 KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim, DHBT ise 1 Kasım 2026'da yapılacak. Başvurular KPSS için 27 Ağustos-8 Eylül, DHBT için 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak. Adayların DHBT'ye girebilmesi için öncelikle KPSS'ye başvurması gerekiyor. Başvurular ÖSYM merkezleri, internet sitesi veya mobil uygulama üzerinden yapılabilecek.

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (2026- Kpss Ortaöğretim), 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacaktır.

Kpss Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026, DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacaktır. DHBT'ye başvuracak adayların da 25 Ekim'deki KPSS Ortaöğretim'e başvurarak sınava girmeleri gerekmektedir.

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin internet sitesi ile mobil uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Ayrıntılı bilgi ve başvuru kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebilecektir.

Kaynak: Haber Merkezi
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