2026 KPSS Lisans'ta Sonuç Heyecanı: Adaylar Memurluk İçin Puan Bekliyor

2026 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, memurluk ile A Grubu kadrolara yerleşmek için puan heyecanı yaşıyor. Sınavın ardından adayların gündeminde sonuç tarihi öne çıktı.

ÖSYM'nin değerlendirme sürecini başlatması beklenirken, adaylar bir yandan sınav sorularının kolaylık ve zorluk seviyesini tartışıyor, diğer yandan sonuç açıklama takvimini yakından izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi