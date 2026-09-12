Haberler

2026 KPSS Lisans'ta Sonuç Heyecanı: Adaylar Memurluk İçin Puan Bekliyor

2026 KPSS Lisans'ta Sonuç Heyecanı: Adaylar Memurluk İçin Puan Bekliyor
Güncelleme:
+9 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, memurluk ve A Grubu kadrolar için sonuç tarihini takip ediyor.

2026 KPSS Lisans sınavının Genel Kültür-Genel Yetenek ve Alan Bilgisi oturumlarına katılan yüz binlerce aday, memurluk ile A Grubu kadrolara yerleşmek için puan heyecanı yaşıyor. Sınavın ardından adayların gündeminde sonuç tarihi öne çıktı.

ÖSYM'nin değerlendirme sürecini başlatması beklenirken, adaylar bir yandan sınav sorularının kolaylık ve zorluk seviyesini tartışıyor, diğer yandan sonuç açıklama takvimini yakından izliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Gülistan Doku soruşturmasında 6. dalga! 7 ilde eş zamanlı operasyon

7 ilde operasyon! Çok sayıda polis için gözaltı kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı

Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte ilanla bulduğu eş adayı
Yurtdışına kaçtığı iddia edilen Muhammet Yarız’dan açıklama: Tatildeyim, yarın İstanbul’a dönüyorum

Yurtdışına kaçtığı iddia edilen iş insanından ilk açıklama: Tatildeyim
Özgür Özel'in sert sözlerine Vali Davut Gül'den yanıt

Özgür Özel esti gürledi, Vali Gül'den net yanıt geldi
Davutoğlu'nun oğlunun nikahında dikkat çeken detay! Erdoğan davete katılmadı

Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...

Domuz sürüsü mahalleye indi, vatandaşlar tedirgin oldu

Mahallede kafalarına göre dolaştılar
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
BRICS Zirvesi'nde tartışma yaratan görüntü: Gecekondular brandalarla kapatıldı

Başkentte utanç perdesi: Ülke gerçeklerini böyle gizlediler