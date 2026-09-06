2026 KPSS Lisans Genel Kültür Sınavı Bugün Yapılacak

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 KPSS Lisans sınavının ilk oturumu olan Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı bugün, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin uygulama esaslarına göre sabah oturumlarına katılacak adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav giriş belgeleri ve geçerli kimlik belgeleriyle birlikte belirtilen saatten önce sınav binasında hazır bulunmaları gerekiyor.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylara 130 dakika süre verilecek. Sınavda Genel Yetenek testinden 60, Genel Kültür testinden 60 olmak üzere toplam 120 soru yer alacak. Saat 10.15'te başlayacak oturumun 12.25'te sona ermesi bekleniyor. Sınav süresi boyunca adayların ÖSYM tarafından belirlenen salon kurallarına uyması gerekecek.

KPSS Lisans kapsamındaki Alan Bilgisi oturumları ise gelecek hafta yapılacak. ÖSYM takvimine göre sınavlar 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde farklı oturumlarda uygulanacak. Sabah oturumları 10.15'te, 12 Eylül'deki öğleden sonra oturumu ise 14.45'te başlayacak. Lisans mezunlarının A Grubu kadrolar için gireceği Alan Bilgisi sınavları, iki gün boyunca toplam 3 farklı oturum halinde gerçekleştirilecek.

KPSS Lisans sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Belgenin sınav günü geçerli kimlik belgesiyle birlikte hazır bulundurulması gerekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi