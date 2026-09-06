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Adıyaman'da Feci Kaza: 10 Yaşındaki Güneş Avcı Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Feci Kaza: 10 Yaşındaki Güneş Avcı Hayatını Kaybetti
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Adıyaman Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Güneş Avcı, Fatma K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Avcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN'da, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Güneş Avcı (10) hayatını kaybetti.

Kaza, gece geç saatlerde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma K. yönetimindeki 34 DAM 951 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Avcı'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Avcı, doktorlar müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Avcı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götrüldü.

Otomobil sürücüsü Fatma K.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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