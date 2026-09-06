Haberler

2026 KPSS Lisans yarın saat 10.15'te, geç kalan giremeyecek

2026 KPSS Lisans yarın saat 10.15'te, geç kalan giremeyecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te yapılacak. Adayların en geç saat 10.00'da sınav binasında olması gerekiyor. Sınavda 120 soru için 130 dakika süre verilecek, sonuçlar ekimde açıklanacak.

Kamu kurumlarında görev almak isteyen yüz binlerce adayın katılacağı 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM tarafından yapılacak sınavda adayların, giriş belgelerinde yazan bina ve salonda hazır bulunması gerekiyor. Trafik yoğunluğu ve güvenlik kontrolleri nedeniyle adayların sınav merkezlerine erken gitmesi önem taşıyor.

Sınava son giriş saati 10.00 olarak duyuruldu. Sınavın 10.15'te başlayacak olması, adayların bu saatten önce içeri girebileceği anlamına gelmiyor. Bu yüzden adayların en geç 10.00'da sınav binasında bulunması gerekiyor. Birkaç dakikalık gecikme bile sınava alınmamaya yol açabilir.

Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre tanınacak. Genel Yetenek bölümünde 60, Genel Kültür bölümünde ise 60 soru yer alacak. Sonuçların ekim ayında açıklanması bekleniyor. Adayların giriş belgesini önceden kontrol etmesi, geçerli kimlik belgesini yanına alması, sınav merkezinin yerini bir gün önceden öğrenmesi ve ÖSYM'nin yasaklı eşya kurallarını incelemesi öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Ekonomide gözler bugüne çevrildi! 3 yıllık yol haritası açıklanıyor

Beklenen gün geldi çattı! Milyonların gözü bugün yapılacak açıklamada
ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Türkiye için kritik pazartesi

ABD'nin adımı piyasaları ateşe verecek! Türkiye için kritik pazartesi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
“Yetkim var” diyerek kuralı çiğnemedi! Konya Valisi Akın makam aracında kırmızı ışıkta bekledi

Plakaya dikkat! "Geçiş hakkım var" demedi kırmızı ışıkta bekledi
2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! Tarihi Titus Tüneli'nde mahsur kaldığı ortaya çıktı

2 gündür kendisinden haber alınamıyordu! İşin aslı bambaşkaymış
Serhat Kılıç'ın sevgilisi karakola götürüldü: Rol arkadaşı Eren Vurdem kameralara siper oldu

Ünlü oyuncudan büyük vefa: Dostunun hayat arkadaşına siper oldu

Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Kadının boğazına bıçak dayayıp 4 kişiyi yaraladı

Lüks restoranda sığınmacı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Oğuzhan Koç'tan Kerem'e olay sözler: Hakem diye ağlayan Fenerli futbolcu görmek istemiyoruz

Gece gece Kerem'e patladı: Şu röportajı Galatasaray'da verseydin...
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...