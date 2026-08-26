KPSS Lisans Sınav Giriş Yerleri Açıklanıyor: ÖSYM Takvimi Belli Oldu
2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM 6 Eylül'de yapılacak sınavın giriş yerlerini 26-28 Ağustos tarihlerinde açıklayacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini T.C. kimlik numarası ve şifreyle ais.osym.gov.tr adresinden PDF olarak indirebilecek. Sınav oturumları 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi olarak uygulanacak.
2026 KPSS Lisans sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından 6 Eylül'de uygulanacak sınavın giriş yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerlerinin 26, 27 ve 28 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.
Sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreyle erişilebilir. Adaylar, 'Sınava Giriş Belgesi Dökümü' sekmesinden belgelerini PDF olarak indirebilecek.
KPSS Lisans oturumları ise 6 Eylül'de Genel Yetenek-Genel Kültür, 12-13 Eylül'de Alan Bilgisi olarak gerçekleştirilecek.
Kaynak: Haber Merkezi