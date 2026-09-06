2026 KPSS Lisans Oturumu Tamamlandı: 1,7 Milyon Aday Yarıştı

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.25'te bitti. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika verildi; engelli adaylara 30 dakikaya kadar ek süre tanındı.

Sınavın ardından Ösym'nin soru kitapçığı ile cevap anahtarını aynı gün yayımlaması bekleniyor. Adaylar, yanıtlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayabilecek. Kitapçık ve cevap anahtarı, ÖSYM sitesi ve AİS üzerinden kimlik numarası ve şifre ile görülebilecek.

Genel Yetenek bölümünde Türkçe, Matematik, Geometri ve Mantık; Genel Kültür bölümünde Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgilerden sorular soruldu. Genel Yetenek testinde 30'u Türkçe, 30'u sayısal ağırlıklı 60 soru, Genel Kültür testinde ise 60 soru yer aldı.

Sonuçların 7 Ekim 2026'da açıklanması planlanıyor. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenilebilecek sonuçlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Kuralları ihlal eden adayların sınavı geçersiz sayılabilecek. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de, Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim 25 Ekim'de, DHBT ise 1 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi