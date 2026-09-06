Haberler

2026 KPSS Lisans Oturumu Tamamlandı: 1,7 Milyon Aday Yarıştı

2026 KPSS Lisans Oturumu Tamamlandı: 1,7 Milyon Aday Yarıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül'de yapıldı; 1 milyon 708 bin 329 adayın katıldığı sınavda 120 soru için 130 dakika verildi. ÖSYM, soru kitapçığı ve cevap anahtarını aynı gün yayımlayacak. Sonuçlar 7 Ekim'de açıklanacak olup, 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de, Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim 25 Ekim'de ve DHBT 1 Kasım'da yapılacak.

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başladı ve 12.25'te bitti. Sınava 1 milyon 708 bin 329 aday katıldı. Adaylara 120 çoktan seçmeli soru için 130 dakika verildi; engelli adaylara 30 dakikaya kadar ek süre tanındı.

Sınavın ardından Ösym'nin soru kitapçığı ile cevap anahtarını aynı gün yayımlaması bekleniyor. Adaylar, yanıtlarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayabilecek. Kitapçık ve cevap anahtarı, ÖSYM sitesi ve AİS üzerinden kimlik numarası ve şifre ile görülebilecek.

Genel Yetenek bölümünde Türkçe, Matematik, Geometri ve Mantık; Genel Kültür bölümünde Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgilerden sorular soruldu. Genel Yetenek testinde 30'u Türkçe, 30'u sayısal ağırlıklı 60 soru, Genel Kültür testinde ise 60 soru yer aldı.

Sonuçların 7 Ekim 2026'da açıklanması planlanıyor. ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden öğrenilebilecek sonuçlarda 4 yanlış 1 doğruyu götürecek. Kuralları ihlal eden adayların sınavı geçersiz sayılabilecek. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de, Ön Lisans 4 Ekim'de, Ortaöğretim 25 Ekim'de, DHBT ise 1 Kasım'da yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi

Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini değişti
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan

Rakam ilk kez açıklandı! İşte savaşın Türkiye'ye faturası
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemal Enginyurt'un 'Hayırlı olsun' dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı

Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekandan neler çıktı neler
Tamir için direğe çıktı! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Tamir için direğe çıktı! Elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı

Bağ evinde dehşet gecesi! Gözünü kırpmadan arkadaşını katletti
Gaziantep'te kahreden olay! Motosiklet kazası iki kardeşi hayattan kopardı

Ağabey-kardeşin kahreden sonu!
Televizyon dünyasını sarsan karar! Ünlü sunucu idama mahkum edildi

Ünlü sunucu idama mahkum edildi
Canlı yayında polis baskını: 64 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı

Polis kapıya dayandı, canlı yayın karıştı: "Açma Hürrem"
Hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulundu

Ünlü oyuncunun evinden çıkanlar şaşırttı