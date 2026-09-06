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2026-KPSS Lisans ilk oturumu tamamlandı

2026-KPSS Lisans ilk oturumu tamamlandı
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ÖSYM'nin düzenlediği 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı bugün saat 10.15'te başladı ve 12.25'te sona erdi. Geç kalan adaylar alınmazken, kimlik kaybı için geçici belge imkanı sağlandı. Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından düzenlenen 2026- Kpss Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu bugün gerçekleştiriliyor. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar sınav merkezlerine sabahın erken saatlerinden itibaren geldi. Sınav saat 10.15'te başladı ve adaylara 130 dakika süre tanındı. Bu kapsamda sınavın 12.25'te bitmesi bekleniyor.

Ösym'nin açıklamasına göre adaylar sınav binalarına 10.00'dan sonra alınmadı. Geç kalan adaylar sınava kabul edilmedi. Kimlik belgesini kaybedenler için nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutuldu. T.C. Kimlik Kartı ya da nüfus cüzdanı olmayanlar, Sınava Giriş Belgesi ve bir fotoğrafla Geçici Kimlik Belgesi alabilecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun ardından Alan Bilgisi oturumları 12 ve 13 Eylül 2026'da yapılacak. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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