Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
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Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!

Temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranları netleşti. Herkesin yakından takip ettiği zam oranları belirlendi. Emekli ve memurlar için Temmuz ayı zam oranları ile ilgili detaylı bilgiler haberimizde. Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir?

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
14.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 14.06.2020 14:18

Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği zam oranı oldukça merak ediliyor. Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 12.8 milyon emeklinin Temmuz zammı adım adım yaklaşırken rakamlar da enflasyona göre netleşmeye başladı.

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 olarak gerçekleşti. Yani 5 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.57 oldu. Bu orana Haziran ayı enflasyon verisi de eklenecek ve zam oranları net bir şekilde belli olacak. Haziran enflasyonuna göre zam oranı artış ya da düşüş gösterecek.

Şu ana kadar oluşan yüzde 4.57'lik artışa göre;

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda taban maaş 2 bin 111 liradan 2 bin 208 liraya,

Memur emeklilerinde 2 bin 661 liradan 2 bin 782 liraya ,

Esnaf emeklilerinde ise bin 784 liradan bin 865 liraya ulaşacak.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
MEMUR ZAMLARI

İKRAMİYE TARİHLERİ NEDİR?

Takvim'in haberine göre; emekliler 2018'de hayata geçen bayram ikramiyesi ile yılda 2 kez biner lira ek kazanca kavuştu. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi. Kurban Bayramı 31 Temmuz- 3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
İKRAMİYE MİKTARLARI

SSK VE BAĞ-KUR GÜNCEL EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler için Temmuz zam ayı olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Yani ilk 6 aylık enflasyon ne çıkarsa, maaşlara o oranda zam yapılacak. Bu nedenle veriler merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
EN DÜŞÜK MAAŞLAR NE KADAR OALCAK?

EN YÜKSEK AYLIK NET MAAŞ 6 BİN 304 TL'YE ÇIKACAK

Kesin oran 3 Temmuz'da belli olacak. Ancak 4,57'lik artışa göre; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde 275,51 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık net maaş 6 bin 28 lira 72 kuruştan 6 bin 304 lira 23 kuruşa çıkacak.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
AİLE DESTEĞİ

Memurlara, işçilere eş ve çocukları için her ay ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi gündeme geldi. Konu, hem Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) hem de memur konfederasyonlarının talepleri arasında yer alıyor.

Talepler hayata geçerse; çalışırken ödenen aile yardımı emeklilikte de sürecek. Memurlara eş için 332, 0-6 yaş arası çocuk için 73,04, 6 yaş üstü çocuk için 36,52 lira olarak uygulanan aile yardımından, emekliler de yararlanacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 405 lira alacak.

Memur zammı ne kadar? Emekli zammı ne kadar? Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Temmuz ayı zam oranları nedir? Emekli ve memura müjde!
EŞ VE ÇOCUK DESTEĞİ

Konu, memur konfederasyonları tarafından toplu sözleşme masasına da taşındı. Burada karara bağlanmayan konular Kamu Personel Danışma Kurulu'nda (KPDK) ele alınıyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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