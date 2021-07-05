Memur zammı ne kadar? 2021 memur maaşları açıklandı mı?
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Memur zammı ne kadar? 2021 memur maaşları açıklandı mı?

Memur zammı ne kadar? 2021 memur maaşları açıklandı mı?
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Son dakika gelişmelerinden biri memur zamları oldu. 5 Temmuz kabine toplantısı sonrasında memurların zam oranıyla birlikte 2012 memur maaşları da açıklandı. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan memur zammı ne kadar? 2021 memur maaşları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülke gündemine ilişkin merak edilen konular da vatandaşın sorularına yanıt olacak açıklamalarda bulundu. En çok merak edilen konulardan biri memur zammıydı. 5 Temmuz kabine toplantısı sonrasında memurların zam oranıyla birlikte 2012 memur maaşları da açıklandı. Vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan memur zammı ne kadar? 2021 memur maaşları açıklandı mı? Detaylar haberimizde!

MEMUR ZAMMI NE KADAR?

Memur zamları Haziran ayı enflasyon rakamlarına bağlı olarak belirlenecekti. Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklandı. Aylık enflasyon oranı %1,94 yıllık ise %17,53 olarak açıklandı.

Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ise %5.45 olarak belirlendi. Belirlenen zam oranına göre en düşük memur maaşları 4 bin 330 lira olarak açıklandı.

2021 MEMUR MAAŞLARI AÇIKLANDI MI?

Haziran ayı enflasyon oranı açıklandıktan sonra memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı da açıklandı. Memur maaşlarına yapılacak zam oranı ise %5.45 olarak belirlendi. Belirlenen zam oranına göre en düşük memur maaşları 4 bin 330 lira olarak açıklandı. Böylece yeni memur maaşları şu şekildedir;

En düşük öğretmen maaşı eskiden 4.542 lira iken şimdi 4.789 lira

En düşük polis memuru maaşı eskiden 6.049 lira iken şimdi 6.378 lira

En düşük uzman doktor maaşı eskiden 9.314 lira iken şimdi 9.821 lira

En düşük hemşire maaşı eskiden 5.868 lira iken şimdi 6.187 lira

En düşük araştırma görevlisi maaşı eskiden 7.596 lira iken şimdi 8.009 lira

En düşük şube müdür maaşı eskiden 7.839 lira iken şimdi 8.266 lira

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