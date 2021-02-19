Memur-Sen İl Temsilcisi Aşkar'dan, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na ziyaret
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Memur-Sen İl Temsilcisi Aşkar'dan, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na ziyaret

19.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:12
Memur-Sen İl Temsilcisi Aşkar'dan, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'na ziyaret

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'u ziyaret etti.

Memur-Sen Zonguldak İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun'u ziyaret etti.

Aşkar, ziyarette yaptığı konuşmada, il başkanlığına seçilen Tosun ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek, "Zonguldak son yıllarda özellikle tüneler ve yollar noktasında atılım içerisinde. Bu noktada siyasi iradeye teşekkür ediyoruz." dedi.

Tosun da ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Buradaki ortak gayemiz Zonguldak'ın daha güzel bir şehir olması, daha yaşanabilir bir kent olması noktasında hem onların fikirlerinden faydalanıyoruz hem de tenkit ettiği konularda da gerekeni yapmaya çalışıyoruz. 2023'e kadar milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve teşkilatlarımızla beraber Zonguldak'ımız için yapılması gereken ne varsa yapacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seçkin Kırarslan

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