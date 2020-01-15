Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

15.01.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 11:09
Memur-Sen'den Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir İl Başkanı Muammer Karaman ve beraberindeki heyet, Rektörü Prof. Dr. 'yı makamında ziyaret etti.


Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ziyarete gelen Memur-Sen heyetini rektörlük ofisinde ağırladı. Görüşmede Rektör Çomaklı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın yürüttükleri faaliyetlere ilişkin fikir alışverişinde bulunurken, Yalçın ve beraberindeki heyet ile Rektör Çomaklı karşılıklı olarak çalışmalarında başarı dileklerini ilettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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