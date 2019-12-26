Memur-Sen'den Başkan Şahin'e ziyaret
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Memur-Sen'den Başkan Şahin'e ziyaret

Memur-Sen İl Temsilcisi Aydın Kalkan, Tomarza Belediye Başkan Davut Şahin'i makamında ziyaret etti.

26.12.2019 18:34 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:34
Memur-Sen'den Başkan Şahin'e ziyaret

Memur-Sen İl Temsilcisi , Belediye Başkan 'i makamında ziyaret etti.

Şahin, Kalkan ile Memur-Sen İl Temsilci Yardımcısı Mehmet Emin Aslantürk ve İlçe Temsilcisi Fatih Gürışık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Şahit ve konukları, güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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