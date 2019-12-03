Memur-Sen'den AK Parti İl Başkanı Hızlı'ya ziyaret

03.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:37

Memur-Sen Manisa Teşkilatı, AK Parti İl Başkanlığı görevini devralan Salih Hızlı'ya 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



Ziyarette Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve şube yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı sendikaların şube başkanları, il temsilcileri ve yönetim kurulu üyeleri, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu hazır bulundu. Konuşmasına göreve yeni başlayan AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı'ya 'hayırlı olsun' temennisiyle başlayan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Biz, üyemizin ekonomik, sosyal mali hakları için mücadele verirken, ülkemizin demokratikleşmesi, temel hak ve hürriyetlerin teminat altına alınması, ülkemizin korku tünelinden çıkması ve vesayetin ülke üzerinden kalkması, kadim medeniyetimizin bu ülkede yeniden yeşermesi ve coğrafyamıza umut olması noktasında gayret gösteriyoruz. Ülkemizin bu anlamda kendine geldiği ve bu anlamda bir bütünlük içerisinde hamle yaptığı her süreçte de 'söz konusu memleketimiz ise gerisi teferruattır' diye cümlemizi her ortamda kayıt altına alıyoruz"dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı ise "Memur-Sen kurulduğu günden günümüze kadar çok önemli işler yapmıştır. Bu başarının altında örgütlü birlikteliğin ve özverili çalışmanın gücü vardır. Ülkemizin vesayet anlayışından kurtulmasında ve özgürlüklerin kazandırılmasında güçlü bir duruş sergilemiştir. Memur-Sen ailesini yanımızda görmek bizleri memnun etmiştir. Nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA