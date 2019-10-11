Memur-Sen Adana İl Başkanı Sezer'den AA'ya ziyaret
Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Sezer, AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaretinde, sendikalarının faaliyetlerini anlattı.
Çalışmaları hakkında bilgi veren Sezer, sendika üyelerine sundukları hizmetlerin önemine değindi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Sezer'e bilgi verdi.