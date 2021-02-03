Memur enflasyon farkı 2021! Ocak ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 2021 memur zammı
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Memur enflasyon farkı 2021! Ocak ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 2021 memur zammı

03.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:56
Memur enflasyon farkı 2021! Ocak ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 2021 memur zammı

Ocak ayı enflasyon verisiyle birlikte emekli ve memur ocak zammı belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına direkt yansıtılan miktar, memur ve memur emeklilerinin yüzde 3'lük toplu sözleşme zamlarına ilaveten fark olarak ekleniyor.Memur enflasyon farkı 2021! Ocak ayı memur enflasyon farkı ödemeleri! 2021 memur zammı

TÜİK az önce bir açıklamada bulundu ve 2021 yılının ilk enflasyon rakamlarına yer verildi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk TÜFE oranı da belli oldu ve Ocak ayında TÜFE 1,68 oldu.

MEMUR ENFLASYON FARKI 2021

Memurlar, 2021 yılının ikinci yarısında yüzde 3 oranında bir toplu sözleşme zammı alacak. Toplam TÜFE'nin yüzde 4'ü geçmesi durumunda ise geçen tutar kadar enflasyon farkı maaşlara zam olarak yansıyacak. son günlerdeki gıda zamları sonrası ilk TÜFE 1.68 olarak geldi ve önümüzde 5 ay daha var. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından enflasyon farkı belirlenecek.

İlk aydan 1.68 oranında TÜFe gelmesi ile memurlara enfalsyon farkı oluşacağı görüldü.

EMEKLİLER TOPLAM TÜFE ORANINDA ZAM ALACAK

Emekliler ise 2021 yılı Temmuz ayında , ilk 6 aydaki toplam TÜFE oranında zam alacak. Şimdiden emekliler için 1.68'lik zam oluştu.

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