Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'debüyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı gerçekleşecek. Peki, Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

MEMPHIS GRİZZLİES - OKC THUNDER MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı Memphis'da FedEx Forum'da oynanacak. Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı, Bilyoner TV kanalında canlı olarak yayınlanacak.

MEMPHIS GRİZZLİES - OKC THUNDER MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 18 Şubat Perşembe günü oynanacak Memphis Grizzlies - OKC Thunder maçı, Türkiye saatiyle 05.00'da başlayacak.