Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi - Haberler
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Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi

AA / Baha Kalmurat - Haberler | Güncel

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi.

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi.

İnce, Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda, oy kullanan 750 delegenin oyunu alarak Genel Başkan oldu.

İnce, oylamanın ardından yaptığı konuşmada delegelere teşekkür ederek, "Biz bu memleketi barıştıracağız, adil bölüşeceğiz, kısır tartışmalara son vereceğiz, devleti devlet yapacağız, haram ile helali ayıracağız. Kuvayımilliye ruhuyla yapacağız." dedi.

Bu arada İnce, partisine emekli maaşından bin lira bağışta bulundu.

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi

Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi
AA / Baha Kalmurat - Son Dakika Haberleri
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Haber: Memleket Partisi'nin 1. Olağan Kurultayı'nda Muharrem İnce Genel Başkanlığa seçildi - Haberler
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