Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti
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Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti

Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu - Haberler | Politika

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulunun iki üyesinin de arasında bulunduğu 20 kişi, partilerinden istifa etti.

Memleket Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Kağan Bahçekapılı, Beylikdüzü'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, partiye katılma sürecini anlattı.

Bahçekapılı, partide atamalardaki işleyişi eleştirerek, bir grup arkadaşlarıyla durumu Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'e ilettiklerini ancak bir çözüm bulunamadığını savundu. Kağan Bahçekapılı, amaçlarının Muharrem İnce'ye ve Memleket Partisine zarar vermek olmadığını dile getirdi.

Memleket Partisi eski kurucular kurulu üyesi ve İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan Dönmez de Memleket Partisi İstanbul İl Başkanı Ertuğrul Gülsever'i eleştirdi.

Basın toplantısında Bahçekapılı ve Dönmez'in de arasında bulunduğu 20 kişi, partiden istifa ettiğini açıkladı.

Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti
Memleket Partisi İstanbul İl Teşkilatından 20 kişi istifa etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sağıroğlu

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