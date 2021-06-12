Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı
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Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı.

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı. Açılışa Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce ile İstanbul'un çeşitli semtlerinden teşkilatlar katıldı.

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası, İstanbul Şişli'de yapılan açılış töreni ve kurdele kesimi ile açıldı. Açılışa katılan Memleket Partisi kurucusu Muharrem İnce konuşma gerçekleştirdi. İnce konuşmasında "Bu düzeni değiştireceğiz hep birlikte, daha çok yeniyiz. Bakın şu maskeden bir kurtulalım, meydanlara mitinglere bir çıkalım. İnleteceğiz ortalığı merak etmeyin" dedi.

Açılış etkinliğinde sosyal mesafe kurallarına dikkat çeken İnce "Değerli arkadaşlarım aman şu mesafeye bir uyalım. Derdimiz kalabalık miting değil, kalabalık mitingin zamanı var. Derdimiz sembolik açılışlar yapmak. Onu daha sonra yapacağız merak etmeyin" diye konuştu. Erken seçimle ilgili konuşan Muharrem İnce "Erken seçime biz hazırız, varız. Seçime katılmayı kolaylaştırın sadece. Böyle 15 milletvekili kiralık sana vereyim, sende oynasın. Böyle ucube işlere girmeyelim. Biz şu anda 52 ilde örgütlendik. 18 Eylül'de kurultayımızı yapacağız. Bakın çatı adayla seçime girelim derken farkında olmadan şunu diyorlar 'Erdoğan çok güçlü, biz bunu tek başımıza yenemeyiz mahallenin bütün çocukları toplanıp hep beraber yenelim' diyorlar. Çatı aday falan yok Memleket Partisi günü geldiğinde üyelerinin önüne sandığı koyacak, o üyeler cumhurbaşkanı adayını belirleyecek. Diyorsanız Muharrem İnce sende aday olacak mısın? Evet olacağım" dedi.

Konuşmasının ardından kurdele kesimi yapan Muharrem İnce partililer ile birlikte il binasına çıktı. - İSTANBUL

Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı
Memleket Partisi İstanbul İl Başkanlığı binası açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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