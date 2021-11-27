Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çelebi, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çelebi ve milletvekilleri, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çelebi, partisinin il başkanlığı tarafından bir restoranda düzenlenen programda, partilerini diğer partilerden ayrıştıran ilkelerinin olduğunu belirtti.

Partilerinin diğer partilerden farklarını sıralayan Çelebi, şunları söyledi:

"Genel başkanımızı üyeler seçiyor. Cumhurbaşkanı adayımızı yine üyeler seçecek. Genel başkanımız aday adayı şu an. Sandığa gidecek ön seçimle belirlenecek. Kadına değer, bir kadın bir erkek, fermuar yöntemi. Bunların hepsi partilerin anayasası olan tüzüğümüze yazılmış durumda. Yetmedi, biz dedik ki 'Bunu bütün partiler uygulasın.' Kanun teklifimizi verdik. Samimiyseler, Türkiye'ye demokrasi gelmesini istiyorlarsa sistem tartışmalarından önce siyasi partiler yasasını halletmek gerekir. Parlamenter sisteme geçtiniz. Yine milletvekillerini genel başkanları belirleyecekse bu ülkeye demokrasi gelir mi? Yine gelmez. Dolayısıyla önce orayı halletmek gerekiyor."

Çelebi, 56 ilde örgütlendiklerini aktararak, şu an seçime girmeye hazır olduklarını ifade etti.

Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ise "Şu anda tezkereye 'hayır' demek emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmektir. Atatürk antiemperyalistti. 'Ben Atatürkçüyüm ama tezkereye hayır vereceğim.' Olmaz arkadaşlar. Ulu önderimiz mezarında rahat uyusun. Gelin iyi değerlendirelim. Türkiye Cumhuriyeti bölünmez bir bütündür." diye konuştu.

Programda Yalova Milletvekili Özcan Özel ve partililer de yer aldı. Daha sonra Mehmet Ali Çelebi ile milletvekilleri, il başkanlığını ve esnafı ziyaret etti.