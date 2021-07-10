Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi Üyesi darbedildi
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Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi Üyesi darbedildi

Memleket Partili Mudanya Belediye Meclisi Üyesi darbedildi
Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi - Haberler | Güncel

Mudanya Belediye Meclisi'nin Memleket Partili üyesi Mehmet Er, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Mudanya Belediye Meclisi'nin Memleket Partili üyesi Mehmet Er, 2 kişinin saldırısına uğradı.

Alınan bilgiye göre, Halitpaşa Mahallesi Yumurtatepe Caddesi'nde iki kişi, yolunu kestikleri ve sözlü sataşmada bulundukları Er'i darbetti.

Burnu kırıldığı ve başına aldığı darbe sonucu kafasına dikiş atıldığına yönelik darp raporu alan Er, Mudanya Belediyesinde çalıştığı öğrenilen H.Ö. ile O.T'den şikayetçi oldu.

Memleket Partisi il ve ilçe yöneticileri, konunun takipçisi olduklarını belirterek, saldırıyı kınadı.

Partisinin il ve ilçe başkanlığı binası açılışı için 18 Haziran'da Bursa'ya gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'den partisine katılan Mehmet Er'e rozetini takmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi

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