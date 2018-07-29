Memleket Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Geneş'in Acı Günü

Memleket Sivas Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Geneş'in vefat eden annesi Nafiye Geneş son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar dolayısıyla önceki gün vefat eden annesi Nafiye Geneş'in annesi için Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Geneş ailesinin yakınlarının yanı sıra Sivas Valisi Davut Gül, gazeteciler ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Nafiye Geneş Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. - SİVAS