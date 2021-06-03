Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 5. kemoterapinin ardından son halini paylaşan oyuncu, "Her şey yolunda" dedi.