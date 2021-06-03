Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir süredir meme kanseri tedavisi gören oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. 5. kemoterapinin ardından son halini paylaşan oyuncu, "Her şey yolunda" dedi.

Star TV ekranlarında yayınlanan Menajerimi Ara dizisinde rol alırken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, hemen tedavisini başlatarak diziden ayrıldı. Şimdilerde gözlerden uzak tedavisine devam eden oyuncu, sevenlerini sağlık durumu hakkında bilgilendirdi.

5. KEMOTERAPİDEN SONRAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

Instagram hesabından annesiyle çektirdiği bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, "5. Kemo bitti. Her şey yolunda. Arayan, soran, mesaj atan, dua eden herkese sevgiler" notunu yazdı. Oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken sevenlerinden destek yorumları yağdı.

İşte Canan Ergüder'in son hali:

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, hastane odasında poz verdi
Kanser tedavisi gören Canan Ergüder, hastane odasında poz verdi
Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı
Canan Ergüder'in ardından Serhat Teoman da Menajerimi Ara'dan ayrıldı
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Meme kanseri teşhisi konulan Canan Ergüder'den ilk açıklama
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Ünlü oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı - Haberler Magazin
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