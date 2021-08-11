Memduh Bayraktaroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Memduh Bayraktaroğlu'nun hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Memduh Bayraktaroğlu geliyor. Peki, Memduh Bayraktaroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Memduh Bayraktaroğlu'nun hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde...

Sosyal medyada ve gündemde yer alan isimler arasında Memduh Bayraktaroğlu gelmektedir. Memduh Bayraktaroğlu'nun hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Memduh Bayraktaroğlu kimdir, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Tüm detaylar sizlerle...

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?

Memduh Bayraktaroğlu (d. 1951, Kırklareli), Türk gazeteci, yazar, ekonomist ve YouTuber. 1972-1980 yılları arasında evrak memuru olarak görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında DYP genel başkanı Tansu Çiller'in danışmanlığını yapmıştır. 2014 yılından beri YouTube'da içerik üretmektedir. Daha önce Günaydın ve Tercüman gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Bayraktaroğlu, bu günlerde Korkusuz gazetesinde köşe yazarlığı yapmaktadır.

Memduh Bayraktaroğlu doğum tarihi : 1951

Memduh Bayraktaroğlu kaç yaşında : 70 yaşında

Memduh Bayraktaroğlu nereli : Kırklareli

Memduh Bayraktaroğlu mesleği ne : Gazeteci, Yazar, Ekonomist ve YouTuber

MEMDUH BAYRAKTAROĞLU'NUN KİTAPLARI

Harputlu Azize Aşk Tehcir Dinlemez

Diyet mi Niyet mi?

Sahte Melekler: Hortumcuzadeler

Banker Kastelli Şeytan mıydı? Melek mi?

Sistem de Çöktü İnsan da Çöktü

Bencil Hesaplar

20:45/ Varoluşa Anlam Veren Şampiyonluk

Çillerli Yıllarım

Kaderin Ağlarını Delmek

Bu Ülkeyi Hala Cahiller Yönetiyor

Karanlık Mevzular

Kürtlerle Dans

Derin Kıyamet