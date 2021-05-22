Meltem Miraloğlu'ndan Onur Akay'a suç duyurusu!

Oyuncu Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Oyuncu Meltem Miraloğlu, köşe yazıları ve katıldığı magazin programlarında kendisine 'hakaret' ve 'aşağılayıcı' ifadelerde bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay hakkında avukatı aracılığı ile savcılığa suç duyurusunda bulundu.

KONUŞMA YASAĞI İSTEDİ

Miraloğlu, ayrıca İstanbul Aile Mahkemesi'ne de başvurarak Onur Akay hakkında tedbir kararı alınmasını istedi. Yayın kanalları üzerinden Meltem Miraloğlu'nun kişiliği ve aile hayatı ile ilgili Onur Akay tarafından açıklamalar yapılmakta olduğuna dikkat çekilen tedbir talebinde, ayrıca kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Onur Akay'a konuşma yasağı getirilmesi istendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Onur Akay, 2019 yılında Meltem Miraloğlu'nun Amerika'ya yerleşerek kendisinden 48 yaş büyük bir Amerikalı ile evlendiğini ortaya çıkarmış ve 3 yıldır magazin programlarında Miraloğlu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapmış ve oyuncu ile yaptığı röportajı yayınlamıştı.

Kaynak: Hürriyet