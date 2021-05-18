Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet
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Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet

Meltem Miraloğlu'na servet değerinde vasiyet
Hürriyet - Haberler | Magazin

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan mirası anlattı: "Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu.

Onur Akay, Meltem Miraloğlu'nun ABD'li kocasına vasiyet karşılığı döndüğünü ve Miraloğlu'na kalacak dudak uçuklatan mirası anlattı:

"Karı koca arasındaki geçimsizlik tam bu noktada başlıyordu. Patrick, bir türlü Green Card için başvuru yapmayınca, Meltem de evde sürekli kavga çıkarıyordu. Ayrıca Meltem sürekli Hollywood'a gitmek istediğini söylüyor ve 'Amerika'da star olacağım' diyordu. Tabii bu istekler Patrick'i çileden çıkarıyordu.

En sonunda Patrick çok sinirlenince, boşanmak istemişti ve eyalette boşandıkları bile konuşulmuştu ki Patrick'in yine son anda vazgeçtiğini ve boşandım diyerek etrafına yalan söylediğini öğrendik. Patrick, geçen bu iki yılda çok defa Meltem Miraloğlu'nu evden kovdu ve Meltem bir sırt çantası ile yollarda perişan halde görüldü.

Patrick, Meltem'in tekrar eve dönmesi için ona bu sefer kırmızı renkte son model bir araba aldı. Sadece araba ile dönmeyen Meltem, 82 yaşındaki ABD'li kocasına vasiyet yazdırdı. 

Patrick, öldükten sonra tüm mal varlığını Meltem Miraloğlu'na bıraktı. Kimin önce öleceğini Allah bilir ama Patric'in ölümünden sonra Meltem Miraloğlu'na oturdukları lüks villa, değeri çok yüksek olan iki ayrı ev, yine değeri çok yüksek olan iki ayrı spor araba, otobüs büyüklüğünde bir lüks karavan, lüks bir yat, bankada yüklü miktarda para kalacak. Ayrıca Patrick çiftçi bir aileden geldiği için, Meltem'e kalacaklar listesinde sayısı net olarak bilinmeyen ama değeri çok yüksek olduğu söylenen arsalar da var"

Kaynak: Hürriyet

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