Meltem Miraloğlu: Amerika'da organ bağışı yaptım

Oyunculuk kariyerine ara veren Meltem Miraloğlu soluğu Amerika'da almıştı.

Oyunculuk kariyerine ara veren Meltem Miraloğlu soluğu Amerika'da almıştı. Kendisinden 48 yaş büyük ABD'li Patrick Grady ile nikah masasına oturan oyuncu aradığı mutluluğu bulamamış eşi tarafından terk edilmişti.

Bir ailenin yanına çocuk bakıcısı olarak yerleşen Miraloğlu kendine yeni bir yol çizmişti. Amerika'da yeni bir hayata başlayan genç oyuncu sürpriz bir karar aldı. Organlarını bağışlamak için gönüllü olan Miraloğlu, 'Amerika'da organ bağışı yaptım. Ben öldükten sonra bütün organlarımı, anne-babası olmayan ve organ alacak parası olmayan insanlara bağışladım' mesajını paylaştı.

2019 yılında Amerika'ya yerleşen Meltem Miraloğlu 'Beni ekranda görememenizin sebebi, şu an bir proje teklifi gelmiyor ve proje teklifi alamadığım için ben bugün Amerika'dayım ve beni ekranda göremiyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet