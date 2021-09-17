Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması sergi açılışları yapıldı - Haberler
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Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması sergi açılışları yapıldı

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Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması sergi açılışları yapıldı

Mehteran gösterileriyle başlayan açılış törenine protokol üyeleriyle birlikte festival kapsamında Malatya'ya gelen Büyükelçiler ve Müsteşarlarla çok sayıda vatandaş katıldı.

17-18-19 Eylül tarihleri arasında Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması etkinlikleri kapsamında kapalı çarşı üzerinde; Arslantepe Tanıtım Sergisi, İlçe Kültür Varlıkları Tanıtım Sergileri, El Emeği Göz Nuru Sergisi, Workshop (baskı rsim, seramik, resim, ebru, cam, kâğıt rölyef, ahşap yakma, duvar resim, vb.) sergileri açılışı gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerinin ve kadın kooperatiflerinin yer aldığı stantların açılışını protokol üyeleri kurdele keserek yaptı.

Açılışı yapılan sergi alanlarını gezen protokol üyeleri stantlarda yer alan çalışmaları inceleyerek bilgiler aldı. Programa katılmak için Malatya'ya gelen diplomatlar, stantlarda yer alan ürünlerle yakından ilgilendiler.

Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması kapsamında açılışı yapılan sergi, etkinliklerin süreceği 18 ve 19 Eylül tarihlerinde de açık olacak.

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