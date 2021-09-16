'Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması' başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" başlıyor

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" etkinliklerle yarın başlıyor.

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" etkinliklerle yarın başlıyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, 19 Eylül'e kadar sürecek.

Söyleşi, sergi, defile, panel ve konferansların düzenleneceği buluşmaya 200'ün üzerinde akademisyen, aktivist ile yabancı konuğun katılması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir otelde buluşmanın tanıtımı için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Malatya'yı insanlık medeniyetin başladığı kent olarak tarif ettiklerini söyledi.

Malatya'nın medeniyeti başlatan kentlerden birisi olduğunu ifade eden Gürkan, "Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer almasının temel esprisi, insanlık medeniyetinin Malatya'da başladığının tescilidir. Arslantepe buluşmasındaki temel amaç, UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki höyüğü sürdürülebilir formata dönüştürmek." ifadesini kullandı.

Arslantepe'nin yanına müze yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisine girileceğini aktaran Gürkan, "Arslantepe'nin yanına karşılama ve simülasyon merkezi ile sosyal merkezin oluşması noktasında çalışma yapılıyor. Bunların en geç bir buçuk yıl içerisinde bitirilmesi lazım ki yapılan çalışmalar heba olmasın." diye konuştu.

Programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman selamlama konuşması yaptı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
Soylu: '462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür'

Soylu: "462 bin Suriyeli buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesine geri dönmüştür"

 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Altay Tunç Soyer Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ece Üner Cansu Dere Bensu Soral Eser Yenenler
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Ersin Tatar Ertuğrul Gazi Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması' başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 13:00:41. #1.17#