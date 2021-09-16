"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" başlıyor

"Melita'dan Malatya'ya Kültür ve Sanat Günleri Arslantepe Buluşması" etkinliklerle yarın başlıyor.

Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri, İnönü Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Fırat Kalkınma Ajansının iş birliğiyle düzenlenecek organizasyon, 19 Eylül'e kadar sürecek.

Söyleşi, sergi, defile, panel ve konferansların düzenleneceği buluşmaya 200'ün üzerinde akademisyen, aktivist ile yabancı konuğun katılması bekleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir otelde buluşmanın tanıtımı için düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Malatya'yı insanlık medeniyetin başladığı kent olarak tarif ettiklerini söyledi.

Malatya'nın medeniyeti başlatan kentlerden birisi olduğunu ifade eden Gürkan, "Arslantepe'nin UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde yer almasının temel esprisi, insanlık medeniyetinin Malatya'da başladığının tescilidir. Arslantepe buluşmasındaki temel amaç, UNESCO Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ndeki höyüğü sürdürülebilir formata dönüştürmek." ifadesini kullandı.

Arslantepe'nin yanına müze yapılması noktasında yoğun bir çalışma içerisine girileceğini aktaran Gürkan, "Arslantepe'nin yanına karşılama ve simülasyon merkezi ile sosyal merkezin oluşması noktasında çalışma yapılıyor. Bunların en geç bir buçuk yıl içerisinde bitirilmesi lazım ki yapılan çalışmalar heba olmasın." diye konuştu.

Programda Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman selamlama konuşması yaptı.