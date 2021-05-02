Melisa Döngel'in gerçek aşkı ortaya çıktı
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Melisa Döngel'in gerçek aşkı ortaya çıktı

Melisa Döngel'in gerçek aşkı ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son bir haftada adı Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel, 'İddialar asılsız. Hayatımda başka biri var' dedi. Oyuncunun, sevgilisinin kimliği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son bir haftada adı Guido Senia ve Ekin Koç'la anılan Melisa Döngel, 'İddialar asılsız. Hayatımda başka biri var' dedi. 21 yaşındaki güzel oyuncunun merak uyandıran sevgilisi ise bir oteller zincirinin veliahtı Deniz Şahin çıktı. Son dönemin en popüler genç oyuncularından Melisa Döngel'in adı, kısa sürede iki farklı kişiyle anıldı. 21 yaşındaki güzel, önce Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Guido Senia; birkaç gün sonra da meslektaşı Ekin Koç ile anıldı. Bu iki isimle de aşk yaşadığını yalanlayan Melisa Döngel, hayatında başka biri olduğunu açıkladı. Güzel oyuncunun, asıl sevgilisinin Deniz Şahin olduğu ortaya çıktı. Şahin, Club Mega Saray'ın da sahibi... (Takvim)

Kaynak: Snob Magazin

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