Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk hayatı ve biyografisi
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Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk hayatı ve biyografisi

07.01.2021 16:16 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:20
Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk hayatı ve biyografisi

Melisa Aslı Pamuk gündem oldu. Ünlü futbolcu Oğuzhan Özyakup ile nişanlandığı iddiası sonrası Melisa Aslı Pamuk araştırılıyor. Hollanda'da doğan Pamuk 2011 Miss Turkey birincisidir. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk hayatı ve biyografisi İşte hayatı hakkında merak edilenler...

Melisa Aslı Pamuk; Türk kökenli, Hollanda vatandaşı oyuncu ve modeldir. Miss Turkey yarışması birincisi olan güzel modelin Beşiktaş futbolcusu Oğuzhan Özyakup ile evleneceği iddia edildi. Peki, Melisa Aslı Pamuk kimdir? İşte Melisa Aslı Pamuk biyografisi...

MELİSA ASLI PAMUK KİMDİR?

Melisa Aslı Pamuk, 14 Nisan 1991 yılında Haarlem Hollanda'da doğmuştur. Melisa Aslı Pamuk, 2011 Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması olan ve L'Oréal Paris sponsorluğunda FOX'da yayınlanan ve finali 3 Haziran 2011'de İstanbul'da gerçekleşen Miss Turkey yarışması birincisidir.

Miss Turkey 2011 tacını bir önceki yılın birincisi Gizem Memiç'ten alan ve aday numarası 10 olan Pamuk, organizasyonun yeni aldığı format değişikliği kararı ile Türkiye'yi 2011 yılının Eylül ayında Brezilya'nın São Paulo şehrinde düzenlenecek olan Miss Universe (Kâinat Güzellik Yarışması)'te temsil etmiştir. Ayrıca kendisi 2009 yılında Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada Best Promising (Umut/Gelecek Vaat Eden Model) unvanını elde etmiştir. İyi seviyede Türkçe, İngilizce, Felemenkçe, Almanca ve orta seviyede Fransızca konuşabilen Pamuk, Hollanda'da Amsterdam Üniversitesi'nde Psikoloji eğitimine başlamıştır ancak Miss Turkey kariyeri için okulunu dondurmuştur. Modelliğe on dört yaşında iken başlamıştır.

Melisa Aslı Pamuk kimdir? Melisa Aslı Pamuk kaç yaşında, nereli? Melisa Aslı Pamuk hayatı ve biyografisi
Melisa Aslı Pamuk

Pamuk, henüz on üç yaşında iken, 2004 yılında bir "Bos Bros. Film & TV Productions" ve "Interkerkelijke Omroep Nederland (IKON)" ortak yapımı olan, yönetmenliğini Tamara Miranda'nın yaptığı ve Hollanda'da yayınlanan Dat zit wel snor adlı kısa filmde başrolde Hayal adlı karakteri canlandırmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde "Temel Oyunculuk" dersleri almıştır. Türkiye'deki oyunculuk kariyeri ise ilk olarak bir gsm reklamında oynamasıyla başlamış. Daha sonra 3. sezonunda olan Yer Gök Aşk adlı diziye diğer başrollerin diziden ayrılması üzerine başrol olarak geçmiştir. Aynı yıl G.D.O. KaraKedi adlı ilk sinema filminde yer almıştır.

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