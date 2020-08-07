Melis Sezen pandemi sonrası İtalya yolcusu
Güzel oyuncu Melis Sezen, İtalyan hayranlarının, "Ülkemize gelir misin?" çağrısına cevap verdi
07.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 07.08.2020 20:12
Geçtiğimiz sene ülkemizde yayınlanan 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide rol alan Melis Sezen, dizinin İtalya'da yayınlanan son bölümünün reyting listelerinde zirveye oturmasının ardından, izleyicilerin kendisine attığı mesajlara İtalyanca cevap verdi.& ;
Sezen, gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Sağlıklı günlerde İtalya'da buluşmak üzere" diyerek İtalyan sevenlerine müjde verdi.
Kaynak: Snob Magazin