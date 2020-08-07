Melis Sezen pandemi sonrası İtalya yolcusu Güzel oyuncu Melis Sezen, İtalyan hayranlarının, "Ülkemize gelir misin?" çağrısına cevap verdi

Geçtiğimiz sene ülkemizde yayınlanan 'Sevgili Geçmiş' adlı dizide rol alan Melis Sezen, dizinin İtalya'da yayınlanan son bölümünün reyting listelerinde zirveye oturmasının ardından, izleyicilerin kendisine attığı mesajlara İtalyanca cevap verdi.& ;

Sezen, gördüğü ilgiden dolayı mutlu olduğunu söylerken, "Sağlıklı günlerde İtalya'da buluşmak üzere" diyerek İtalyan sevenlerine müjde verdi.

Kaynak: Snob Magazin