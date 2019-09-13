Melis Buse Betkayan'la tartışan Bahutan Cimilli kimdir?

13.09.2019 12:14

Kısmetse Olur programında tanışan ve evlenen Nur Erkoç ile Batuhan Cimilli, boşanma kararı aldı. Melis Buse Betkayan, Batuhan'ın Nur'u aldattığını iddia etmişti. 2. Sayfa programına çıkan Batuhan Cimilli ile Melis Buse Betkayan, birbirlerine ağır hakaretler ettiler. Tehditler savuran Batuhan Cimilli büyük tepki aldı. Peki, Batuhan Cimilli kimdir, kaç yaşındadır?

BATUHAN CİMİLLİ KİMDİR?

Batuhan Cimilli, 1990'da Erzurum'da doğdu. Geçtiğimiz yıllarda televizyon kanallarında yer alan evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur'a çıktı ve bu şekilde tanındı. Programda yer alan Melis Buse Betkayan ile arkadaş olan Batuhan, Nur Erkoç'a talip oldu.

Lise mezunu ve 1,92 boyunda olan Batuhan Cimilli, ilk olarak Ayça Beğen'e aday oldu. Daha sonrasında eve gelen Nur Erkoç'la sevgili oldu ve program sonrası 2016 Temmuz'da evlendi. Çiftin Aselhan adlarında bir kız çocuğu oldu.