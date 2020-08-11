Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?
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Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?

Gazeteci Melis Alphan, 2001 yılında Radikal gazetesi ile kariyerine başladı ve Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet gibi çeşitli gazetelerde görev aldı. London Institute'de eğitim alan Melis Alphan eşi kim?

Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?
11.08.2020 16:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 16:47

Muhabir olarak farklı gazetelerde çalışan Alphan, meslekte ilk olarak moda eleştirmenliği yaptı. Yaptığı bir röportaj sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüle layık görüldü. Melis Alphan'ın iki de kitabı bulunuyor.

MELİS ALPHAN KİMDİR?

Alphan, 1978 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Alphan Özel İzmir Amerikan Koleji ve London Institute'ta eğitim aldı. Muhabir olarak çeşitli gazetelerde çalıştı. Gazetecilik mesleğindeki ilk yıllarında moda eleştirmenliği yaptı. Sonraki yıllarda çeşitli politik ve toplumsal konulara döndü.

Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?

2001'de Radikal gazetesinde çalışmaya başlayan Melis Alphan, 2003'te Milliyet gazetesine geçti. 2009'da Hürriyet gazetesinde çalışmaya başladı. Burada 9 yıl görev aldıktan sonra 2018'de gazetenin el değiştirmesi sonrasında Cumhuriyet gazetesine geçti. Dedesi İzmir'de Tayyar Amca ya da Devrimci Tayyar olarak bilinen Tayyar Eraslan'dır.

Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?

2013'te "Annem beni akıl hastanesine kapattı" röportajıyla 'En İyi Röportaj' dalında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından ödüllendirildi. 2015'te TMMOB Şehir Plancıları Odası (ŞPO) Kent Planlama Basın Ödülleri'nde 'Ulusal Gazetecilik' dalında ödül aldı. Peki Konuşalım ve Moda Moda Dedikleri adlarında iki kitap yazdı. Melis Alphan, Umut Alphan ile evlidir.

Melis Alphan kimdir? Melis Alphan kaç yaşında, nereli?

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