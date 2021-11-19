Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Şevket Bahçecioğlu Caddesi'nin açılışında, belediyenin önceki dönem ve mevcut 4 başkanı bir araya geldi.

İlçeye bağlı Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde açılışı yapılan 20 metre genişliğinde ve 5 kilometre uzunlukta olan yola Melikgazi Belediyesi'nin önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu'nun ismi verildi.

Açılışta Melikgazi Belediyesi önceki dönem başkanlarından Şevket Bahçecioğlu (1989-1994 Anavatan Partisi), Mehmet Özhaseki (1994-1998 Refah Partisi), Memduh Büyükkılıç (1999-2004 Fazilet Partisi/ 2004-2019 Ak Parti ) ve mevcut başkan Mustafa Palancıoğlu (2019-AK Parti) yan yana geldi.

Ayrıca 1999 yılında 9 ay belediye başkanlığı görevini üstlenen eski başkanlardan Dr. Sami İpek, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeni ile hayatını kaybetmişti. - KAYSERİ

Melikgazili 4 başkan açılışta bir araya geldi

AK Parti'li Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum'

AK Parti'li Özhaseki: "Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmiyorum"

 Erdoğan'ın topu Meclis'e attığı 50+1 tartışmalarına Grup Başkanvekili son noktayı koydu: Gündemimizde yok

Erdoğan'ın topu Meclis'e attığı 50+1 tartışmalarına Grup Başkanvekili son noktayı koydu: Gündemimizde yok

 TBMM Genel Kurulunda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajları

TBMM Genel Kurulunda AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç için başsağlığı mesajları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title