Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü - Haberler
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Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü

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Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü

Melikgazi Belediyesi DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo Branşı Sporcuları, 6. President's Cup Europe G-1 Avrupa Kupası'nda 5 önemli madalya kazandı.

Melikgazi Belediyesi DEAF Olimpik İşitme Engelliler Taekwondo Branşı Sporcuları, 6. President's Cup Europe G-1 Avrupa Kupası'nda 5 önemli madalya kazandı.

Başarılı olmaya hiçbir şeyin engel olmayacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "İstanbul'da yapılan başkanlık kupasında Poomse dalında yarışan Melikgazi Belediyesi spor kulübü sporcuları işitme engelli branşında olmalarına rağmen sağlamlarla yarışarak uluslararası turnuvaya damgasını vurdular. 6. President's Cup Europe G-1 Kupasında Poomse müsabakalarında yıldızlarda 2 dalda yarışan Berat Bektaş 2 bronz madalya kazanırken, Dudu Gökçe Pumak 1 bronz madalya, büyükler kategorisinde Türkan Teke bronz madalya, Yasin Çimen bronz madalya kazandı. Toplamda ise 5 madalya kazanarak bayrağımızı göndere çektirmenin haklı gururunu yaşayarak büyük başarıya imza attılar. Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü taekwondo takımı müsabaka dalında da yıldız ve gençler kategorisinde başarılı olan Fatma Arslan'ın 3., Merve Ünlü'de 3. olarak toplamda 7 madalya kazanarak Kayseri'mizi, Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü'nü ve milli takımımızı başarıyla temsil ettiler. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını dilerim. Cenab-ı Allah daha güzel noktalara gelmelerini nasip etsin. Ülkemizi iyi bir şekilde temsil ediyorlar; bayrağımızı dalgalandırıyorlar. Bizi de çok mutlu ediyorlar. Bize bu gururu yaşattıkları için genç sporcularımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza belediye olarak emek veriyoruz. Onlar da sağ olsun emeklerimizi boşa çıkarmıyor. O yüzden bu başarılar asla tesadüf değildir. Antrenörleri Yavuz Sayan Hocamız çocukları çok iyi çalıştırıyor, eğitiyor. Onunda büyük emeği var. Kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü

Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü

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Haber: Melikgazi'nin deafolimpik sporcularından tarihi bir başarı öyküsü - Haberler
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