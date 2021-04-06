Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor

Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel
Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor

Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesi'nde satışa sunulan 50 dairesi için yarın ihale yapılacak.

Melikgazi Belediyesinin Kazım Karabekir, Anbar ve Küçükali Mahallesi'nde satışa sunulan 50 dairesi için yarın ihale yapılacak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mahallelerdeki kentsel dönüşümün hem bölgeye hem de kente değer katacağını belirtti.

Belediye olarak vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini aktaran Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"200 bin TL'den başlayan fiyatlarla 2+1 ve 3+1 olarak satışa sunulan dairelerimizle ev sahibi olmak mümkün. Kentsel dönüşüm projelerimiz ile Melikgazi'miz dönüşüyor ve değişiyor. Belediyemizin gayretleriyle mahallelerimiz kentsel dönüşüm ve yenileme çalışmalarıyla yepyeni bir vizyona kavuşuyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızı 7 Nisan Çarşamba günü saat 13.30'da Melikgazi Belediyemize bekliyoruz. Acil ihtiyaç olan yerlerde depreme dayanıklı, modern ve sosyal donatıya sahip konutlarımız ile Kayseri'nin yeni yüzlerini gün yüzüne çıkarmak için aralıksız çalışıyoruz."

Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hazal Kaya Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Yılmaz Vural Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melikgazi Belediyesi 50 daireyi yarın satışa çıkarıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 17:51:01. #1.14#
title