Melikgazi'den Sokak Hayvanlarına Beslenme Desteği

Melikgazi Belediyesi, Sahipsiz Hayvanlarına kış beslenmesi, aşılanması gibi hizmetleri gerçekleştirdiği gibi sokak hayvanlarına Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte destek olmayı da ihmal etmiyor.

Hayvanların temel beslenme ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmalar yapan Melikgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, beslenme kutuları ilçenin muhtelif yerlerine yerleştirerek hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmesinin önüne geçiyor. Belirli periyodik aralıklarla bu beslenme odaklarına su ve yiyecek bırakan ekipler, sokak hayvanlarının aç kalmasına izin vermiyor.

Son olarak (Kayhakder) Kayseri Hayvanları Koruma Derneği üyeleri ve hayvan severlerle birlikte gerçekleştirilen çalışmada çok sayıda sokak hayvanına beslenme desteği sağlandı.

Melikgazi Belediyesi ile ortak bir çalışma yaparak Mimarsinan ve TOKİ bölgesinde besleme yaptıklarını belirten (Kayhakder) Kayseri Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Nilgün Uuzel, bu iki bölgeye geçici besleme odakları konulduğunu, kalıcı besleme ve sulama odaklarının sayısı artırılması için yer belirleme çalışması yaptıklarını söyledi.

(Kayhakder) Kayseri Hayvanları Koruma Dernek Başkanı Nilgün Uzel, özellikle sokak hayvanlarına gösterilen hassasiyet ve onlara yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a, Başkan Yardımcıları Serdar Öztürk ile Başkan Yardımcısı Dr. Yüksel Kahraman'a dernek ve hayvan severler adına teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.

'YAŞAM HAKKINDA SAYGI DUYULMALI'

Doğanın tüm canlıların ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, sahipsiz sokak hayvanlarını belediyemizin Sahipsiz Sokak Hayvanları için kolayca yiyecek bulabilmesi adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Aç ve susuz kalmamaları için ilçemiz sınırları içerisinde kedi ve köpek beslenme odakları oluşturarak ekiplerimizce rutin olarak bu bölgelere su ve yiyecek takviyesinde bulunuyoruz. Ayrıca Melikgazili hemşerilerimizden yiyeceklerini çöpe atmak yerine beslenme odaklarımıza bırakarak beslenme zorluğu çeken hayvanlarımıza yardımcı olmalarını rica ediyoruz. Unutulmamalıdır ki bu canlılar bizden yalnızca şefkat bekliyor" dedi. - KAYSERİ