Melikgazi'den iki yeni açılış daha
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Melikgazi'den iki yeni açılış daha

29.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 11:31
Melikgazi'den iki yeni açılış daha

Melikgazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde yaptığı Barış Pınarı Etkinlik Alanı ve Nasrullahzade Vakfının yapımını tamamladığı Nasrullahzade Cami'nin açılışı yapılacak.

Melikgazi Belediyesi'nin Altınoluk Mahallesi'nde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde yaptığı Barış Pınarı Etkinlik Alanı ve Nasrullahzade Vakfının yapımını tamamladığı Nasrullahzade Cami'nin açılışı yapılacak.

30 Ekim Cuma günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılışlar ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "7 bin 500 metrekare alanı bulunan etkinlik parkımız sportif, kültürel ve festivaller için hizmet verecek. Etkinlik alanımıza Barış Pınarı Harekatına destek olmak için Barış Pınarı Etkinlik Parkı ismini vermiştik. Burada büyük bir alanı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Vatandaşlarımız için yürüyüş pisti ve bisiklet parkurunu yaptık. Koşu ve yürüyüş sonrası aileler çocukları ile bu çayır üzerinde piknik yapıp, hoşça vakit geçirebilecek. Alanda çeşitli etkinlik ve faaliyetler düzenleyeceğiz. Aynı zamanda çocuklar için güzel bir oyun parkı yaptık" dedi.

Etkinlik alanında Nasrullahzade Vakfı'nın yapımını üstlendiği Melikgazi Belediyesi'nin çevre düzenini yaparak destek olduğu Nasrullahzade Cami'nin de açılışının yapılacağını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Cami 2 bin 300 metrekare alanda inşa edildi. Cami zemin ve bir mahfil katından oluşuyor ve 1770 kişilik kapasiteye sahip. 5 girişli, 2 asansörlü ve 2 minareli olarak Osmanlı mimarisi ile modern mimarinin sentezi ile inşa edildi. Hayırlı olmasını dilerim" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'den iki yeni açılış daha
Melikgazi'den iki yeni açılış daha
Melikgazi'den iki yeni açılış daha
Melikgazi'den iki yeni açılış daha

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Ersin Tatar Abdülhamit Gül Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Türkan Şoray Birkan Sokullu Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Mehmet Özdilek Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk Bakan Fransa Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Melikgazi'den iki yeni açılış daha - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.10.2020 11:31:37. #1.15#
title