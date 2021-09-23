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Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı

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Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı

Melikgazi Belediyesi; gayrimenkulü bulunan vatandaşların emlak bildiriminin belediyeye gelmeden online olarak kolay bir şekilde yapıldığını hatırlattı.

Melikgazi Belediyesi ; gayrimenkulü bulunan vatandaşların emlak bildiriminin belediyeye gelmeden online olarak kolay bir şekilde yapıldığını hatırlattı.

Konu hakkında bilgilendirmelerde bulunan Emlak ve İstimlak Müdürü Emin Baki Şahin ; "Bilindiği gibi ilk defa bir gayrimenkul edinen vatandaşların ilgili belediyeye emlak bildiriminde bulunması kanuni bir zorunluluk. Bu nedenle mükelleflerimiz bugüne kadar belediyemize gelerek emlak bildirimi verebiliyordu. Bundan sonra vatandaşlarımıza kolaylık olması açısından online olarak da emlak bildirimi verebilme imkanını sağlamış olduk. Gayrimenkul sahipleri belediyemiz internet sitesi üzerinden online işlemler menüsünden 'beyan bildirimi yap' butonuna tıklayarak e-devlet şifrelerini girebiliyorlar. Buradan sistem ilgili kişiyi bildirim yapacakları menüye yönlendiriyor. Burada vatandaşların istenilen alanları doldurması gerekiyor. Eğer bildirim yapacak kişi kendi adına yapıyorsa ilgili alanı dolduruyor; vekaleten veya şirketi adına bildirim yapıyorsa da bunlara ait vekalet ve şirket yetki belgelerini sisteme yükleyebiliyor. Daha sonra zorunlu alanlar var. Ada, parsel bilgisi veya cadde sokak bilgisi gibi. Bu alanları da doldurduktan sonra 'beyan başvurusu oluştur' butonuna tıklayarak, bu talebin bize düşmesini sağlıyor. Biz bu bildirimi gerçek sistem üzerinde beyana çevirmiş oluyoruz. Vatandaşlar emlak bildirimini bu şekilde online olarak kolaylıkla vermiş olabiliyorlar" dedi.

Ayrıca 31 Eylül'de sona erecek olan yapılandırma fırsatını da hatırlatan Baki Şahin; "Bu ayın sonuna kadar devam eden yapılandırmadan da vatandaşlarımızı faydalanmalarını bekliyoruz. Bu işlemi de yine belediyemizin internet sitesi üzerinden online işlemler menüsünden yapılandırma başvurusuna tıklayarak gerçekleştirebilirler. Referans bir belediye olarak vatandaşlarımıza bu kolaylığı sağlamaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı

Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı

Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı

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Haber: Melikgazi'de online emlak bildirim kolaylığı - Haberler
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