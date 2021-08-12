Melikgazi Belediyesi'nden 26 adet konut arsası ihalesi
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Melikgazi Belediyesi'nden 26 adet konut arsası ihalesi

Melikgazi Belediyesi'nden 26 adet konut arsası ihalesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan toplam 26 adet arsanın 24 Ağustos Salı günü ihale ile satışını yapacak.

Melikgazi Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait olan toplam 26 adet arsanın 24 Ağustos Salı günü ihale ile satışını yapacak. İhalelere ilişkin kapsamlı bilgiler yayımlanan ilanla kamuoyuna duyuruldu.

Melikgazi Belediyesi Tiyatro Salonu'nda saat 16: 00'da açık artırma usulü ile satışı yapılacak arsalar ile ilgili bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Hizmet ve yatırımlarımıza kaynak oluşturmak için 26 adet arsamızı satışa çıkarıyoruz. Satışa çıkardığımız bu taşınmazlar ilçemizde yatırıma dönüşecek. Yapmış olduğumuz yatırımlar ve yeni projeler Melikgazi sakinlerinin yaşam kalitesinin artmasına vesile olacaktır. Arsalarımız Erenköy, Becen, Eğribucak, Hisarcık, Gesi, Mimarsinan, Kayabağ ve Ağırnas'ta yer alıp konut ve bağ arsasından oluşuyor. 24 Ağustos Salı günü yapacağımız ihalemize katılmak isteyen tüm vatandaşlarımızı belediyemize bekleriz. Alacak olan vatandaşlarımıza arsalarının şimdiden hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyesi'nden 26 adet konut arsası ihalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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