Melike, Tıp Fakültesi'nden mezuniyet sevincini buruk yaşadı

DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Tıp Fakültesi'nde 6 yıl önce eğitime başlayan ve beyaz önlüğünü babası Doç. Dr. Mustafa Karatepe'nin giydirdiği Melike Nur Karatepe, mezuniyet sevincini buruk yaşadı. Yaklaşık 5 yıl önce babasını kalp yetmezliği nedeniyle kaybettiğini söyleyen Karatepe, "Önlüğümü 6 yıl önce törende giydiren babam yaşaydı Hipokrat yemini de ettirecekti" dedi.

PAÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olan 145 genç doktorluğa adım attı. Mezuniyet töreni için PAÜ Spor Salonu'nda program düzenlenirken Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Garnizon Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Bağ, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir törene katıldı.

'HİPOKRAT YEMİNİNİ DAHA ÖNCE BABAM OKUTUYORDU'

Tıp fakültesinden mezun olan gençler büyük sevinç yaşarken, Hipokrat yeminini eden Melike Nur Karatepe'nin (24) sevinci buruk oldu. Melike Nur Karatepe, hekimlik mesleğini PAÜ Tıp Tarihi ve Deontoloji Bölümü'nde akademisyen olan merhum babasından etkilenerek seçtiğini belirterek, şöyle dedi:

"Annem de doktor ama babam doktorluk mesleğini seçmemde çok etken oldu. Babam tıp tarihi ve etiği hocası olduğu için bu işi hep hayır için yaptı. Tıp fakültesine başladığımda bana hep 'doktorluğu para için yapma' diye nasihat ederdi. Okula başladığımda önlüğümü de babam giydirmişti. Daha sonra babamı kaybettik. Benim için zor oldu ve mezun olmayı başardım. Mezuniyet törenlerinde daha önce Hipokrat yeminini babam okutuyordu, yemini okurken onu düşündüm. Ona layık bir evlat ve ülkeye layık bir doktor olmaya ant içtim. Burada olsaydı benimle gurur duyardı."

Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olan anne Melda Karatepe ise doktor annesi olmanın gururunu yaşadığı, eşini 5 yıl önce kaybettiğini, kızının doktor olduğunu görmenin kendisine nasip olduğunu söyledi.

MEZUN OLAN FİLİSTİNLİ DOKTORLAR GAZZE'YE DÖNECEK

PAÜ Tıp Fakültesi'nden bu yıl mezun olan 145 doktor arasında, 2 Filistinli de yer aldı. 6 yıl önce Filistin'den kaçıp Türkiye'ye gelen Muath Alazzazi (26) ile Ahmet Lafi (27), doktor olarak mezun oldu. Muath Alazzazi ve Ahmet Lafi, uzmanlık olarak çocuk doktorluğunu seçeceklerini ve alacakları eğitimin ardından Gazze'ye dönüp, doktorluk yapacaklarını söyledi.

Program kapsamında Vali Hasan Karahan fakülte birincisi İdris Sarıkaya'ya diplomasını ve plaketini verdi. Etkinlik sonunda mezun öğrenciler Hipokrat yemini ettikten sonra keplerini havaya fırlattı.



Kaynak: DHA