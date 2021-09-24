Melike Şahin Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir?

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MELİKE ŞAHİN MERT DEMİR PUSULAM RÜZGAR SÖZLERİ

Gemimizin yükü ağır

Bilmem daha kaç dalga alır

Yaşımızın tuzu kuru

Ondan pınarında donup kalır

*

Dikeni tel örgüye mecbur

Hayaller cepte durur

Doğuyor içime bir cesaret

Hesabı bende kalır

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Karışıyor sağım solum

Ömrüm daha kaç kavga alır

Bulutuna mecali yok

Kanatları kurşundan ağır

*

Dikeni tel örgüye mecbur

Hayaller cepte durur

Doğuyor içime bir cesaret

Hesabı bende kalır

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?

Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

Söz: Melike Şahin

Müzik: Mert Demir

Düzenleme: Mert Demir

Mix & Mastering: Emre Malikler

Kapak Fotoğrafı: Burcu Karademir

Animasyon: Yasin Arıboğa

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