Melike Şahin Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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Melike Şahin Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir?

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Melike Şahin Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir?

Melike Şahin'in yeni şarkısı Pusulam Rüzgar Mert Demir ortaklığıyla geçtiğimiz gün Youtube'a yüklendi. Şarkı çıktığı andan itibaren oldukça beğeni topladı. Çok kısa sürede toplamda binlerce izlenme ve beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir? Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar sözleri haberimizde.

Melike Şahin ile Mert Demir yeni şarkısı Pusulam Rüzgar yayınlandı. Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir? sorularının yanıtı merak ediliyor. Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar sözleri merak edilen şarkı sözlerinin başında geliyor. Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar hakkında tüm bilgiler...

MELİKE ŞAHİN MERT DEMİR PUSULAM RÜZGAR SÖZLERİ

Gemimizin yükü ağır
Bilmem daha kaç dalga alır
Yaşımızın tuzu kuru
Ondan pınarında donup kalır

*

Dikeni tel örgüye mecbur
Hayaller cepte durur
Doğuyor içime bir cesaret
Hesabı bende kalır

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr
Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Karışıyor sağım solum
Ömrüm daha kaç kavga alır
Bulutuna mecali yok
Kanatları kurşundan ağır

*

Dikeni tel örgüye mecbur
Hayaller cepte durur
Doğuyor içime bir cesaret
Hesabı bende kalır

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr
Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr
Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

*

Gel gidelim, yolları bana sorma, ne bileyim
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr
Kendimi yediğim yılları bana sor, var mı hevesin?
Gidelim buradan, pusulam rüzgâr

  • Söz: Melike Şahin
  • Müzik: Mert Demir
  • Düzenleme: Mert Demir
  • Mix & Mastering: Emre Malikler
  • Kapak Fotoğrafı: Burcu Karademir
  • Animasyon: Yasin Arıboğa

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Haber: Melike Şahin Pusulam Rüzgar sözleri! Melike Şahin Mert Demir Pusulam Rüzgar şarkı sözleri nelerdir? - Haberler
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