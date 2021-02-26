Melike Şahin - Hepsi Geçti şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü şarkıları
Tutuşmuş Beraber şarkısıyla bir anda büyük çıkış yakalayan başarılı sanatçı Melike Şahin'in yenş albümü dinleyicisiyle buluştu. Merhem adını verdiği albümde yer alan şarkılardan biri de Hepsi Geçti oldu. İşte Melike Şahin Hepsi Geçti şarkı sözleri...
Başarılı sanatçı Melike Şahin, yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki parçalardan bazıları büyük beğeni toplayarak Youtube Trendlerdeki yerini aldı. İşte yeni albümden en sevilen şarkılardan Melike Şahin - Hepsi Geçti şarkı sözleri...
MELİKE ŞAHİN HEPSİ GEÇTİ ŞARKI SÖZLERİ
Bağrımda durmadan öten dertli bülbülün
Mecali kalmadı artık, sustu
Yoruldu kalbi donmuşun gölgesinde
Büküp boynunu bir anda durdu
Götürsem türlü bağlara el değmemiş güllere
Üstünde soluklansa, erişebilse ümidine yine
Bazan düşüremez insan kalbin ateşini
Bazan yükseliyor candan aşıp nefesimi
Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti
Kaç kere söndü yangının
Sandıkların en altına saklı sırları
Ne affettim ne unuttum, sustum
Ağrımda benle bekliyor yalnız çocuk
Uzandı kırgın elinden tuttum
Götürsem türlü bağlara el değmemiş güllere
Üstünde soluklansa, fısıldasam kulağına 'dayan'
Bazan düşüremez insan kalbin ateşini
Bazan yükseliyor candan aşıp nefesimi
bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?
Bu da geçer de, hepsi geçti
Kaç kere söndü yangının