Melike Şahin - Hepsi Geçti şarkı sözleri | Melike Şahin Merhem albümü şarkıları

Tutuşmuş Beraber şarkısıyla bir anda büyük çıkış yakalayan başarılı sanatçı Melike Şahin'in yenş albümü dinleyicisiyle buluştu. Merhem adını verdiği albümde yer alan şarkılardan biri de Hepsi Geçti oldu. İşte Melike Şahin Hepsi Geçti şarkı sözleri...

Başarılı sanatçı Melike Şahin, yeni albümünü sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki parçalardan bazıları büyük beğeni toplayarak Youtube Trendlerdeki yerini aldı. İşte yeni albümden en sevilen şarkılardan Melike Şahin - Hepsi Geçti şarkı sözleri...

MELİKE ŞAHİN HEPSİ GEÇTİ ŞARKI SÖZLERİ

Bağrımda durmadan öten dertli bülbülün

Mecali kalmadı artık, sustu

Yoruldu kalbi donmuşun gölgesinde

Büküp boynunu bir anda durdu

Götürsem türlü bağlara el değmemiş güllere

Üstünde soluklansa, erişebilse ümidine yine

Bazan düşüremez insan kalbin ateşini

Bazan yükseliyor candan aşıp nefesimi

Bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?

Bu da geçer de, hepsi geçti

Kaç kere söndü yangının

Sandıkların en altına saklı sırları

Ne affettim ne unuttum, sustum

Ağrımda benle bekliyor yalnız çocuk

Uzandı kırgın elinden tuttum

Götürsem türlü bağlara el değmemiş güllere

Üstünde soluklansa, fısıldasam kulağına 'dayan'

Bazan düşüremez insan kalbin ateşini

Bazan yükseliyor candan aşıp nefesimi

bulursan bana söyle, niye böyle alev her yanım?

Bu da geçer de, hepsi geçti

Kaç kere söndü yangının