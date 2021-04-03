Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor

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Adana'da başlayan ekran macerasını bu sezon itibarıyla sonlandıracak olan Bir Zamanlar Çukurova'da, Müjgan'a hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye yakın zamanda veda edeceği öğrenildi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon final yaparak ekran macerasını sonlandıracak.

SEZON SONU GELMEDEN AYRILACAK

Final kararı almasıyla birlikte bir bir oyuncu kadrosunda eksilme yaşanan iddialı yapımdan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın sezon sonu gelmeden ayrılacağı öğrenildi.

Hangi bölümde ve ne şekilde ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, dizinin 100. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor.