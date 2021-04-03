Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor

Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

Adana'da başlayan ekran macerasını bu sezon itibarıyla sonlandıracak olan Bir Zamanlar Çukurova'da, Müjgan'a hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye yakın zamanda veda edeceği öğrenildi.

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, bu sezon final yaparak ekran macerasını sonlandıracak.

Melike İpek Yalova'lı, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor

SEZON SONU GELMEDEN AYRILACAK

Final kararı almasıyla birlikte bir bir oyuncu kadrosunda eksilme yaşanan iddialı yapımdan yeni bir ayrılık haberi daha geldi.Dizide Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın sezon sonu gelmeden ayrılacağı öğrenildi.

Hangi bölümde ve ne şekilde ayrılacağı henüz netlik kazanmazken, dizinin 100. bölümde ekrana veda edeceği biliniyor.

Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor

İlgili Haberler

Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova 91. Bölüm fragmanı izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hülya Darcan kimdir?
Bir Zamanlar Çukurova Lütfiye kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hülya Darcan kimdir?
Damla Çelikli
Haberler.com
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Burak Deniz Bahar Candan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Cenk Tosun Ozan Tufan Metin Oktay Okay Yokuşlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aydın Jandarma
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Melike İpek Yalova, Bir Zamanlar Çukurova'ya veda ediyor - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 19:53:19. #1.16#
title