Melik Yiğitel kimdir? Melik Yiğitel kaç yaşında, nereli? Melik Yiğitel hayatı ve biyografisi!

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MELİK YİĞİTEL KİMDİR?

48 yaşında olan Melik Yiğitel Türk basınında başarılı gazeteciler arasında yer alan bir isimdir.

Yiğitel Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümünden 1995'te mezun oldu.

Başarılı gazeteciliğiyle kısa sürede HBB Televizyonu ve Kanal D'de çalışma fırsatı bulan Yiğitel, bu kurumlarda muhabir olarak çalışmış, ve daha sonra 2002 yılından 2007 yılına kadar Türkiye'nin en çok izlenen kanallarından biri olan Show TV'de haber müdürlüğü görevini yürüttü.

Bugüne kadar Düşünce Kulübü, Son Baskı, Yeni Türkiye ve Siyaset 24 isimli siyasi tartışma programlarını hazırlayıp sunmuştur. 24 TV Ankara Haber Müdürü, aynı zamanda Kulis programını hazırlayıp sunmuştur.