Melih Gökçek'ten Arınç'ın istifası hakkında ilk yorum: Bence yetmez

Bülent Arınç'ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından gözlerin çevrildiği Melih Gökçek, sosyal medya hesabından "Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Bence yetmez" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Birbirlerine yönelik ağır suçlamalarla gündeme gelen Bülent Arınç ve Melih Gökçek arasında geçmişten beridir süregelen polemik, son dönemlerde yeniden tavan yaptı. Gökçek, Demirtaş ve Kavala ile ilgili çıkışından sonra Arınç'a sert sözlerle yüklenmiş "Cumhurbaşkanımın ve AK Partimizin fikri bu değil. Sen ne biçim AK Partilisin" ifadelerini kullanmıştı.

"BENCE YETMEZ"

Arınç'ın bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından gözler yeniden Gökçek'e çevrildi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gökçek, "Bülent Arınç sadece Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş. Bence yetmez" sözlerine yer verdi.

İşte Gökçek'in o paylaşımı;